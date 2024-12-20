Nyara Sabally Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Alman pivot Nyara Sabally'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Nyara Sabally'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice zaferler diliyoruz." ifadesine yer verildi.



Sarı-lacivertlilerde 2020-2023 yıllarında görev yapan Satou Sabally'nin kardeşi olan Nyara, 2024 yazında New York Liberty ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) şampiyonluk yaşadı.