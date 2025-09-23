NTV.COM.TR

Ödülü aldı, gözyaşlarına boğuldu, tarihe geçti: Bunu başaran yalnızca 10 futbolcu var!

Yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü kazanan Dembele, duygusal anlar yaşadı. Fransız futbolcu adını efsanelerle tarihe yazdırdı.  İşte ayrıntılar...

Fransız dergisi France Football'un düzenlediği 2025 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele kazandı.

Oylamada Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Lamine Yamal ikinci, PSG'nin Portekizli oyuncusu Vitinha üçüncü sırayı aldı.

Ödülü alan 28 yaşındaki Dembele gözyaşlarına boğuldu ve annesine teşekkür etti. Fransız futbolcu adını efsanelerle birlikte tarihe yazdırdı. 

EFSANELERLE TARİHE GEÇTİ

Tarihte Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or ödülüne sahip yalnızca 10 oyuncu var:

Ousmane Dembele
Messi
Ronaldinho
Kaka
Rivaldo
Zinedine Zidane
Bobby Charlton
Paolo Rossi
Gerd Muller
Franz Beckenbauer

Ödülü aldı, gözyaşlarına boğuldu, tarihe geçti: Bunu başaran yalnızca 10 futbolcu var! - 2 Dembele'nin ödül almasını PSG taraftarları Paris sokaklarında sabaha kadar kutladı.
