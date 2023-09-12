Ognjen Bakic Trabzonspor'da: Maliyeti KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı.
Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha Bakic'in maliyetini de KAP'a bildirdi.
Bakic ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.
MALİYETİ
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;
2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."
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