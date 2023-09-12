Ognjen Bakic Trabzonspor'da: Maliyeti KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı.



Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha Bakic'in maliyetini de KAP'a bildirdi.

Bakic ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.

MALİYETİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,



2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;



2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,



2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.



Kamuoyuna duyurulur."