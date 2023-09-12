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Ognjen Bakic Trabzonspor'da: Maliyeti KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattığını KAP’a bildirdi. Genç futbolcunun maliyeti de açıklandı.

Ognjen Bakic Trabzonspor'da: Maliyeti KAP'a bildirildi

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, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı.  

Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha Bakic'in maliyetini de KAP'a bildirdi.

Bakic ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.

MALİYETİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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