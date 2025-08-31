Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'den 1. Lig'e gidiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın Arca Çorum FK'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.



Çağlayan, kulübünden izin alarak Çorum FK ile transferin detayları konusunda görüşmelerini sürdürüyor.



Yeşil-siyahlıların konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir" denildi.