NTV.COM.TR

Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'den 1. Lig'e gidiyor

Süper Lig'de Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı.

Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'den 1. Lig'e gidiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın Arca Çorum FK'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Çağlayan, kulübünden izin alarak Çorum FK ile transferin detayları konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Yeşil-siyahlıların konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir" denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Çorum Fk
  • Kocaelispor
  • Oğulcan Çağlayan
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...