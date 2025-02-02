Ogün Altıparmak kimdir? Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak'ın hayatı

Ogün Altıparmak, 10 Kasım 1938 yılında dünyaya geldi. Eski millî futbolcu, teknik direktör ve spor yazarıdır. 1970-71 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gol kralı olarak, Süper Lig tarihindeki Fenerbahçe adına ilk gol kralı olan futbolcudur.



Futbola 1950'li yılların sonunda Karşıyaka'da başladı. 1963'te bacağının kırık olmasına rağmen, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferin sağlanmasında iş insanı Kadir Has'ın katkısı büyük olmuştur. Sarı-lacivertli forma ile uzun yıllar geçiren golcü futbolcu, sağ açık ve santrfor mevkilerinde görev yaptı.



Fenerbahçe'nin 4 lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazanan kadrolarında yer aldı. Golcülüğü ile dikkat çeken Ogün Altıparmak, 1970-1971 sezonunda 16 golle gol kralı oldu.



1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası sezonunda Fenerbahçe'nin Manchester City'i 2-1 yenerek bir üst tura çıktığı maçta Abdullah Çevrim ile beraber iki golden birini attı. 1968 senesinde ABD'ye transfer olarak bir sezonluğuna Washington Whips'da oynadı.



1959-1971 yılları arasında Türkiye 1. Liginde oynadığı 306 maçta attığı 106 golle lig tarihinde 100 golü geçen 5. futbolcu olmuştur.



Türkiye millî futbol takımında da toplam 32 defa forma giydi ve bu maçlarda 6 gol kaydetti, iki maçta da kaptanlık yaptı.