Oğuz Aydın itirafı: "Beşiktaş ve Galatasaray ilgileniyor"

Süper Lig'de Alanyaspor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın için Akdeniz ekibinin Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Milliyet'in haberine göre, Çavuşoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın milli futbolcuyla ilgilendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok." diye konuştu.

Oğuz Aydın'ın bonservisine ilişkinse Hasan Çavuşoğlu, "Bu benim kulübümle görüşeceğim bir konu" açıklamasında bulundu.

Alanyaspor formasıyla 38 resmi maçta forma giyen Oğuz Aydın, bu mücadelelerde 13 gol atıp, 8 asistlik performans sergiledi.