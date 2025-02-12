Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı

61 yaşındaki Oğuz Çetin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olan Çetin'in tedavisi sürüyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İSTANBULSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Oğuz Çetin'in rahatsızlığı üzerine İstanbulspor'dan bir geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

İstanbulspor'un sosyal medya hesabından "Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin’in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." açıklaması yapıldı.