Oğuzhan Özyakup emekli olma nedenini açıkladı.

ESPN'e konuşan Özyakup şu ifadeleri kullandı:

"2015'te panik ataklar geçirmeye başladım. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Bunun üzerine çok çalıştım ve atlattım. Futbolla güzel yıllar geçirdim. Ancak geçen yıl, panik ataklarım yeniden nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu."



31 yaşında futbolu bırakan Özyakup, A Milli Takım ve Beşiktaş'ta forma giymişti. Son olarak ise Fortuna Sittard'da oynamıştı.