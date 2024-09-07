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Oğuzhan Özyakup emekli olma nedenini açıkladı

31 yaşında futbolu bırakan Oğuzhan Özyakup, panik ataklar yaşadığını ve bunun da futbolu bırakma kararı almasında etkili olduğunu açıkladı.

Oğuzhan Özyakup emekli olma nedenini açıkladı

Oğuzhan Özyakup emekli olma nedenini açıkladı. 

ESPN'e konuşan Özyakup şu ifadeleri kullandı:

"2015'te panik ataklar geçirmeye başladım. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Bunun üzerine çok çalıştım ve atlattım. Futbolla güzel yıllar geçirdim. Ancak geçen yıl, panik ataklarım yeniden nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu."

31 yaşında futbolu bırakan Özyakup, A Milli Takım ve 'ta forma giymişti. Son olarak ise Fortuna Sittard'da oynamıştı. 

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