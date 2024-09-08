Oğzuhan Özyakup'tan panik atak itirafı

Eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz haftalarda futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Fotomaç'ın İspanyol basınından ESPN'e dayandırdığı röportaja göre, 32 yaşındaki oyuncu suskunluğunu bozdu.

Türkiye'deki hayatın kendisine uygun olmadığını belirten Oğuzhan, "Eğer Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman sizi çok fazla insan rahatsız etmez. Ancak Türkiye'de bu mümkün değil." ifadelerini kullandı.

PANİK ATAK İTİRAFI

2015 yılından bu yana panik ataklar geçirdiğini itiraf eden Oğuzhan Özyakup, "Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Birçok futbolcunun da bundan muzdarip olduğunu biliyorum." dedi.