Okan Buruk 11. kez Fenerbahçe derbisine çıkacak

Trendyol Süper Lig 'in 31. haftasında Galatasaray, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 11. derbisine çıkacak.



2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmaya başlayan Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 10 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.

FENERBAHÇE İLE 23 KEZ KARŞILAŞTI



Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.



Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

10.01.2026

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)

01.12.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)