Okan Buruk 11. kez Fenerbahçe derbisine çıkacak
25.04.2026 08:34
Son Güncelleme: 25.04.2026 08:36
Okan Buruk, 11. Fenerbahçe derbisi çıkmaya hazırlanıyor. Buruk, kariyerinde Fenerbahçe ile 23 kez karşılaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 10 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 11. derbisine çıkacak.
2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmaya başlayan Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 10 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.
FENERBAHÇE İLE 23 KEZ KARŞILAŞTI
Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:
10.01.2026
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)
01.12.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)