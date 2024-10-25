Okan Buruk 12. derbisine çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşılaştı.

Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 7 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıkacak.



6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ



2022 yılının yaz aylarında takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşı karşıya geldi.

Buruk'lu Galatasaray, siyah-beyazlılarla oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1de beraberlik aldı.