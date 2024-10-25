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Okan Buruk 12. derbisine çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla birlikte  sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıkacak.

Okan Buruk 12. derbisine çıkacak

Teknik Direktörü , kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve ile 11 kez karşılaştı.

Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 7 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıkacak.

6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

2022 yılının yaz aylarında takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşı karşıya geldi.

Buruk'lu Galatasaray, siyah-beyazlılarla oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1de beraberlik aldı.

Okan Buruk 12. derbisine çıkacak - 1

BEŞİKTAŞ İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI

Buruk, antrenörlük kariyerinde 'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve 'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen , futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

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