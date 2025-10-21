Okan Buruk, 3 puanın şifresini açıkladı: "5 gol attılar ama ne yaptıklarını gördük"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İşte Buruk'un sözleri:



"NE KADAR İSTEKLİ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"



"Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz."



"LIVERPOOL MAÇI KADAR ÖNEMLİ"



"Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bizim gibi takımları... Yani Türkiye Ligi izlenmediği için... Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak."



"ZOR KARARLAR VERİYORUM"



"Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.

"5 GOL ATTILAR AMA..."



"Bodo Glimt'in son maçını izledim. 5 gol attılar ama çok pozisyon verdiler. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi ile kendi ceza sahalarında savunma yaptılar. İyi hücum yapıyorlar ama zaman zaman takım savunmasını da ön plana çıkartabiliyorlar."



"3 PUAN BİZE AVANTAJ SAĞLAR"



"Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç önemli. 3 puan alırsak, avantaj olacak. Hiçbir şekilde bitmiyor. Yukarıya doğru gitme anlamında bu maçı görebiliriz."



İLKAY GÜNDOĞAN VE SANE YORUMU



"İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor. Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"



"Bodo Glimt'i 2020'den beri takip ediyorum. Yükselerek yukarıya doğru geliyorlar ve geçen sene Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. Bizim stadın atmosferi çok önemli olacak. Bu atmosferi yaşatabilmek için öncelikle bizim iyi oynamamız lazım. 50 bin kişi bizi bekliyor, burada oynamak çok değerli Rakiplerin bazıları için bu atmosfer zor oluyor, bazıları ise böyle ortamda oynamaktan zevk alıyor. Maçta neler olacağını göreceğiz."



SINGO'NUN SON DURUMU



"Wilfried Singo'nun sahalara dönmesi için en az iki haftası daha var."



"TOPA SAHİP OLMAYI BİLEN BİR TAKIM"



"Bodo Glimt, Beşiktaş ile üç maç oynadı, onu hatırlıyoruz. Kendi sahalarında sentetik çim avantajları var ve orada daha etkililer. Deplasmanda da kendi oyun mantalitelerini pek değiştirmiyorlar. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar ve topa sahip olmayı bilen bir takım. Oynayan bir takım, Bodo bir savunmacı takım değil. Atak yapmayı seviyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde 11 kişi ile iyi savunmaya yapmaya da çalışıyorlar. İki maçta beraberlikleri var. Gol atmaya ve gol yemeye çok açık bir takım. Şampiyonlar Ligi maçlarında her takım zorluk çıkartmaya çalışacak. Buraya iyi takımlar katılıyor. Rakibimizi önemsiyoruz."