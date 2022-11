Okan Buruk: 7-3 bile bitebilecek maçtı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Buruk, Nef Stadı'nda yapılan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Futbolculuğu gibi teknik direktörlüğünde de ilk derbisini Beşiktaş'a karşı oynadıklarını belirten Buruk, "İlk derbi maçımdı. Futbolculukta da ilk derbi maçım Beşiktaş'a karşıydı. Teknik direktör olarak da ilk derbimi geçirdim. Maçtan önceki rakiple ilgili düşüncemiz gerçekleşti. Beşiktaş, 2-1'den sonra 4-4-2'ye dönünceye kadar daha çok uzun toplarla oynadı. Zaman zaman da burada üstünlük sağladılar. Özellikle 2-1'den sonra çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1'lik bir sonuç ama belki 7-3 bile bitebilecek maçtı. Maçın başından sonuna kadar isteyen takımdık ama ilk yarı zaman zaman üzerimizde de bir tutukluk vardı. Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra gerçek kalitemizi, karakterimizi sahaya koyduk. Bizim için önemli bir galibiyet ama sadece 1 galibiyet aldık. Beşiktaş gibi bir takımı yenmek bizim için değerli. Taraftarımız bize her zamanki gibi destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha çok gol atmaları gerektiğini aktaran Buruk, "Bugün 2 tane direkten dönen topumuz ve kaçırdığımız net pozisyonlar var. Maçları daha erken bir şekilde bitirebilirdik. Önümüzdeki hafta da zorlu bir maç bizi bekliyor. Bunun bilincindeyiz ama bu kadar zorlu fikstür oynayıp şu andaki puan tam olarak istediğimiz gibi olmasa da ileride daha iyi şeyler yapabileceğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMIN KARAKTERLERİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"



Buruk, futbolcularının kişiliklerinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.



Takımla ilgili farklı algılar oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İyi çalışan, iyi oyuncuların yanında iyi karakterlerin olduğu bir takımız. Bizi dışarıdan farklı şekilde göstermeye çalışan çok fazla insan var. Galatasaray, hem disiplini hem çalışma isteği hem de arkadaşlığı ve birlikteliğiyle iyi bir grup. Oyuncularımın karakterlerinden dolayı çok mutluyum. Bir şekilde aklımızı da sahaya koymamız gerektiğini söyledim. Özellikle maçın son bölümünde maçı doğru şekilde bitirmeyi başardık. Kaçırdığımız pozisyonların dışında maç 2-1'di ve rakibin üzerimizde yüksek ve duran toplarla baskı kurmuştu. Bugün maçı bitirdik. Alanyaspor maçında bunu yapamamıştık. Takım olma olgusu her zaman ileri ve yükseğe doğru gidiyor. Kazandıkça takımlar, oyuncular birbirine daha çok sarılıyor. Bugün bu anlamda da bizim için önemli bir galibiyetti. Önümüzdeki hafta bizim için kritik ve önemi bir Başakşehir deplasmanı var. Orada da 3 puan için elimizden geleni yapacağız."



"EN ZOR FİKSTÜRÜ GALATASARAY OYNUYOR"



Okan Buruk, Süper Lig'de en zor fikstürü kendilerinin oynadığını belirterek, oyun olarak iyi istatistikler yakaladıklarını vurguladı.



"Büyük takıma yakışır bir oyun oynuyoruz." diyen Buruk, şöyle konuştu:



"İki hafta önce Alanyaspor maçının ilk 30 dakikasında da gördük. Skor, pas, asist, gol, her şey vardı. Bir hakem hatası bize 2 puanı kaybettirdi. Geçen hafta Karagümrük maçını 2-0 kazandık ama insanlar yine mutsuz. 35 tane şut atmışsınız, herhalde insanların mutlu olması için 100 şut atmamız gerek. Rakibin 10 kişi olduğunu söylüyorlar ama bizim 10 kişi kaldığımızı söylemiyorlar. İstediğimiz modern futbol. Büyük takım önde baskı yapar, topa sahip olur, hücum yapar, rakip ceza sahasında çoğalır. Bugüne kadar istatistiklerde ulaştığımız rakamlar bunu gösteriyor. İçeri topu atamayınca bir şekilde haksız oluyorsunuz. Biz de bu haksızlığı yaşıyoruz. Bugün 11. kez direkten topumuz döndü. Burada da direkleri değil kendimizi suçlayacağız. Topu üç direk arasından atmanız gerekiyor. Her şeyi de şanssızlığa bağlamak istemiyorum. Galatasaray iyi oyun ortaya koyuyor. En zor fikstürü Galatasaray oynuyor. Bugüne kadar yaşadığımız dünyanın en garip fikstürüdür. İki maçta da kendi sahamızda hakem hatasından 10 kişi bırakıldık. Bunları yan yana koyduğumuzda ulaştığımız sayılar doğru, doğru oyunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Zaman zaman oyun parlıyor, zaman zaman eksiliyor. Bunu 90 dakikaya yaymamız gerektiğinin bilincindeyiz."



(ICARDİ) "BUGÜN ÇOK İYİ İŞLER YAPTI"



Buruk, müsabakada 2 gol atan Arjantinli Mauro Icardi'nin Fatih Karagümrük maçından sonra izin gününde yurt dışına gitmesinin eleştirildiğinin söylenmesi üzerine, şunları kaydetti:



"Bir program yapıyoruz. Yaklaşık 2 haftadır çalışıyoruz. Oynayan oyuncuların bir kısmı tedavilerini yaptı, bir kısmı izin yaptı. Oynamayan oyuncular da cumartesi günü antrenman yaptı. Bu dışarıda takımın 2 gün izin yaptığı şeklinde değerlendirildi. Oyuncular makine veya robot değil. İzin de yapacaklar, dinlenmeleri de gerekiyor. Ne zaman izin vereceğimizi, hangi oyuncunun ne kadar profesyonel olduğunu biliyoruz. Bu oyuncular çok iyi ve dünyanın en önemli takımlarında oynadılar. Kulüp olarak onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Belki 3 gün izin isteyecekler ve vereceksiniz. Oyuncuların ihtiyaçlar var. Icardi, attığı gollerin dışında takım savunmasında da çok var. Önde yaptığımız baskılarda kaleciye ve stoperlere gitti. Bugün çok iyi işler yaptı. Kendisini tebrik ediyorum."



"KİM OYNAMASA BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİ OLUYOR"



Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de başlamasının maç öncesinde tartışıldığını aktarılması üzerine, "Takımımızın öyle bir kadrosu var ki kim oynamasa bir şekilde eleştiri oluyor. Barış, formayı isteyen, çalışan, bu maç için de fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Kerem girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Barış'ın oyun olarak düşmeye başladığı yerlerde Kerem girdi." dedi.



Kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Buraya az maç oynayarak gelmişti ama performansını sürekli yükseltiyor. Bugün de çok iyi oynadı. Kişilik olarak da Galatasaray'a yakışacak bir oyuncu. İleride yönetimimiz bununla ilgili şeyleri yapar. Onun takımımızda olmasından çok mutluyuz." diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR LİGİN ZOR TAKIMLARINDAN BİRİ"



Okan Buruk, 14. haftada futbolcu ve teknik adam olarak görev yaptığı eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı zor bir maç oynayacaklarını dile getirdi.



Başakşehir müsabakasının ardından lige Dünya Kupası arası verileceğini hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:



"Başakşehir, benim için çok önemli ve değerli. Hem futbolculuğumun son yıllarında adı farklı olsa da o kulüpte yer aldım hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadım, Avrupa'da oynadık. Zor da bir karşılaşma olacak. Başakşehir ligin zor takımlarından biri. Topa sahip olan, kolay kolay topu rakiplerine vermeyen, hücum için acele etmeyen bir takım. Bu oyun anlayışıyla rakiplerine zorluklar çıkarıyorlar. Taktiksel olarak Emre hocanın takımını maç maç değiştirdiğini, Avrupa ve Türkiye'de rotasyonu da çok iyi bir şekilde götürdüğünü görüyoruz. Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Hedefimiz Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında 3'te 3 yapmaktı. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası arasına kazanarak girmemiz gerekiyor."



"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ara transfer döneminde hiçbir mevkiye takviye düşünmediklerini söyledi.



Ellerindeki kadroyu en yüksek performansa çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Buruk, "Benim en büyük sorunum, Allah böyle güzel sorunlar versin ama kadromuzun genişliği. Haftada bir maç oynuyoruz. Hafta içindeki Türkiye Kupası maçı oynamayan oyuncular için iyi bir motivasyon. Sezon başında Avrupa oynamamamızın bir şans olabileceğinden bahsediyorduk ama keşke Avrupa oynasaydık. Bu kadar önemli ve değerli kadro Avrupa'da da yer alsaydı ve bütün oyuncularımı daha mutlu bir şekilde içeride tutabilseydin. Şu an için hiçbir mevkiye transfer düşünmüyoruz. Önceliğimiz elimizdeki oyuncuların hepsinin gerçek performansını ortaya çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.



İkinci yarı fikstürün kendilerine avantaj sağlayacağını dile getiren Okan Buruk, "Bu fikstürün tersini oynadığımızı düşündüğümüzde çok daha avantajlı hale geleceğiz. Ancak her maç zor, ayrı bir hikayesi var. Herkes birbiriyle mücadele edebiliyor. Takımlar arasında çok büyük farklar yok. İkinci yarı için fisktür avantajımız olacak. Bu zamana kadar topladığımız puanların kalitemizin altında olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında galibiyetleri kaçırdık. Hakem hataları puanları etkiledi. Bizim yaptığımız hatalar var. Kendi hatalarımızı da bir yere koymamız gerekiyor. Okan hoca her şeyi doğru yapmadı. Şu anda daha iyi bir puanda olabilirdik. Ancak bir yeni kurulan bir takımız. Yenilenen kadro içinde bu kadar zor bir fikstürde hareket etmek zordu. Daha iyisini yapabilir, daha çok puan toplayabilirdik. Puan olarak kalitemizin altındayız ama ileriye dönük ümidimiz çok yüksek. Çok daha başarılı bir Galatasaray ortaya çıkacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.