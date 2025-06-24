Okan Buruk, 7 ismin üstünü çizdi: Kasaya servet girecek

Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmaya başlayan ve kadrosuna Sane'yi katan Galatasaray'da gidecek isimler de netleşiyor. Sarı kırmızılarda 7 ismin ayrılığı gündemde.



Galatasaray'da Okan Buruk; Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert ve Derrick Köhn gibi isimlerin üzerini çizdi. Milliyet'in haberine göre; Frankowski ve Alvaro Morata’nın durumları ise şüpheli.



Galatasaray, bu 7 oyuncunun satılması halinde yaklaşık 50 milyon euro gelir bekliyor.

BONSERVİS BEKLENTİLERİ



Victor Nelsson için 7 milyon euro, Zaniolo için 10 milyon euro bonservis beklentisi var.



Derrick Köhn için biçilen değer 5 milyon euro iken Carlos Cuesta’nın Güney Amerika’da piyasasının bulunduğu ve 6-8 milyon euro civarında bir rakama satılmak istendiği belirtildi.



Sarı-kırmızılılar 9 milyon euroya alınan Elias Jelert’i ise aynı rakama elden çıkarmayı planlıyor.