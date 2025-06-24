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Okan Buruk, 7 ismin üstünü çizdi: Kasaya servet girecek

Galatasaray'da Okan Buruk'un gözden çıkardığı 7 ismin hepsinin satılması halinde dev gelir elde edilecek.

Okan Buruk, 7 ismin üstünü çizdi: Kasaya servet girecek

Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmaya başlayan ve kadrosuna Sane'yi katan 'da gidecek isimler de netleşiyor. Sarı kırmızılarda 7 ismin ayrılığı gündemde.

Galatasaray'da Okan Buruk; Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert ve Derrick Köhn gibi isimlerin üzerini çizdi. Milliyet'in haberine göre; Frankowski ve Alvaro Morata’nın durumları ise şüpheli.

Galatasaray, bu 7 oyuncunun satılması halinde yaklaşık 50 milyon euro gelir bekliyor.

BONSERVİS BEKLENTİLERİ

Victor Nelsson için 7 milyon euro, Zaniolo için 10 milyon euro bonservis beklentisi var.

Derrick Köhn için biçilen değer 5 milyon euro iken Carlos Cuesta’nın Güney Amerika’da piyasasının bulunduğu ve 6-8 milyon euro civarında bir rakama satılmak istendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar 9 milyon euroya alınan Elias Jelert’i ise aynı rakama elden çıkarmayı planlıyor.

Okan Buruk, 7 ismin üstünü çizdi: Kasaya servet girecek - 1
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