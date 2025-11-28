Okan Buruk, 9. kez Fenerbahçe karşısında

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 9. derbisine çıkacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI 16 KEZ SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 16 kez karşı karşıya geldi.

Buruk, sarı-lacivertliler ile oynadığı mücadelelerin 5'inden galip ayrılırken, 2 defa berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu. Siyah-beyazlılarla ile de 8 derbi oynayan 52 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE İLE 21 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)