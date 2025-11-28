Okan Buruk, 9. kez Fenerbahçe karşısında
28.11.2025 14:48
İHA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 8 kez karşılaştı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 9. derbisine çıkacak.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI 16 KEZ SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 16 kez karşı karşıya geldi.
Buruk, sarı-lacivertliler ile oynadığı mücadelelerin 5'inden galip ayrılırken, 2 defa berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu. Siyah-beyazlılarla ile de 8 derbi oynayan 52 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
FENERBAHÇE İLE 21 KEZ KARŞILAŞTI
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)