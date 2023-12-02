Okan Buruk Abdülkerim ve Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesi konuştu.



Sürpriz kadro hakkında konuşan Buruk, "5 farklı oyuncuyla başlıyoruz. Diğer oyuncularımız zorlu maçtan çıktı ancak olumlu bir görüntü verdiler. Rakibimizi tanıyoruz. Çok güzel bir zemin var, stadyum düzenli ve çok şık. Kendi oyunumuzla başlayacağız." dedi.

ABDÜLKERİM VE ZAHA AÇIKLAMASI



Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: "Manchester United maçında Abdülkerim ve Zaha iğneyle oynamışlardı. Ağrıları vardı, zorlamak ve riske etmek istemedik. Bir sonraki maç bizimle olacaklarını düşünüyoruz."