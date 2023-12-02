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Okan Buruk Abdülkerim ve Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıkladı

Okan Buruk, Galatasaray'da Pendikspor maçında kadroda yer almayan Abdülkerim ve Zaha'nın ağrıları olduğunu ve dinlendirmek istediklerini ifade etti.

Okan Buruk Abdülkerim ve Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıkladı

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Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesi konuştu. 

Sürpriz kadro hakkında konuşan Buruk, "5 farklı oyuncuyla başlıyoruz. Diğer oyuncularımız zorlu maçtan çıktı ancak olumlu bir görüntü verdiler. Rakibimizi tanıyoruz. Çok güzel bir zemin var, stadyum düzenli ve çok şık. Kendi oyunumuzla başlayacağız." dedi.

ABDÜLKERİM VE ZAHA AÇIKLAMASI

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: "Manchester United maçında Abdülkerim ve Zaha iğneyle oynamışlardı. Ağrıları vardı, zorlamak ve riske etmek istemedik. Bir sonraki maç bizimle olacaklarını düşünüyoruz."

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