Okan Buruk açıkladı: "Hayalim" dedi ve istediği takımı duyurdu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırmak istediği takımı açıkladı.
Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Üst üste 3. kez Süper Lig'de şampiyon olan sarı - kırmızılıların hocası, beIN Sports'a yaptığı açıklamada çalıştırmak istediği takımı duyurdu.
"HAYALİM DÜNYA KUPASI"
A Milli Takım ile Dünya Kupası hayali kurduğunu söyleyen Buruk, "İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var. Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim ileride." dedi.
"MONTELLA'YA DESTEK OLMAK GEREKİYOR"
Montella'nın performansına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Milli takımda oynadım, o heyecanı yaşadım. Milli takımda yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim. Montella da iyi gidiyor, Dünya Kupası'na gitme umudum yüksek. İyi işler yapıyor ve iyi bir insan. Ona da destek olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'UN PERFORMANSI
Daha önce Başakşehir'in başında 1 Süper Lig, Akhisarspor'da ise 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 150 maçta 110 galibiyet - 22 beraberlik - 18 yenilgi aldı ve 2.35'lik puan ortalaması tutturdu.
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