Okan Buruk açıkladı: "Hayalim" dedi ve istediği takımı duyurdu

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Üst üste 3. kez Süper Lig'de şampiyon olan sarı - kırmızılıların hocası, beIN Sports'a yaptığı açıklamada çalıştırmak istediği takımı duyurdu.

"HAYALİM DÜNYA KUPASI"



A Milli Takım ile Dünya Kupası hayali kurduğunu söyleyen Buruk, "İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var. Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim ileride." dedi.