Okan Buruk açıkladı: Icardi, Bayern Münih maçına yetişecek mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Bayern Münih'i konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip hafta sonu oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlandığını açıklamıştı.

Galatasaray taraftarı yıldız forvetin Bayern Münih maçına yetişip yetişmeyeceğini merak ediyor.

Milliyet'in haberine göre, Okan Buruk Icardi'nin şiddetli ağrılarının bulunduğunu söyledi.



"İĞNE İLE OYNAMASI MÜMKÜNSE, DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Buruk, "Ağrı eşiği nedir bakmak lazım. Bizim için daha kötü bir senaryo da olabilirdi. Son antrenmanda da durumu belli olmayabilir ve maç günü durumunu gözden geçirebiliriz.

İğne ile çıkıp oynaması mümkünse bunu değerlendireceğiz. Aynı sorunu yaşayıp oynayan oyuncular var. Burada kişiden kişiye değişir. Icardi hep özverili olmuştur gereken fedakarlığı yapar" ifadelerini kullandı.

HASAR VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Sarı-kırmızılı ekipten derbi sonrası yapılan tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

"BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ, DİKKATLİ HAREKET EDİYORUZ"

Kulüp doktoru Yener İnce "Ağrı olduğu için süre veremiyoruz. Icardi bizim için çok kıymetli bir oyuncu ve dikkatli hareket ediyoruz." dedi.