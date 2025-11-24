Okan Buruk açıkladı: Osimhen'in son durumu

SAKATLIK DURUMU

Soru: "Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?"

Okan Buruk: "Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."

"HAYALİMİZ İLK 8'DE OLMAK"

"Bu maçı kazandığımız takdirde hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak, o kesin. Birinci hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu başarmak, ikinci hedef ilk 16'nın içinde olup seribaşı olmak. Büyük hayalimiz ilk 8'in içerisinde olmak. Yarın kazanırsak birinci hedefimize neredeyse ulaşmış oluyoruz, bu anlamda çok önemli. Maç maç düşünmek gerekiyor. Tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp hedeflediğimiz yerde olmak."

"GEÇİŞLERDE ÇOK GOL YEDİLER"

Soru: "Bodo ve USG benzer takımlar mı, bu maçı nasıl okuyorsunuz?"

Okan Buruk: “Çok farklı iki takım, Bodo topa sahip olan bir takım. Union ise Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 36 topa sahip oluyorlar. Özellikle son Atletico Madrid deplasmanında dibe çekilip beklediler. Sezona daha önde baskılarla başlamışlardı, önde oynamaya çalışan bir takımdı. Son maçlarda 5-3-2 şeklinde bir dizilişe geçtiler. Rakiplere daha az pozisyon vermeyi hedefliyorlar. Topa sahip olmaktan çok direkt hücumu tercih ediyorlar. 2 forvetle oynarlarsa, 2 tane fizikli, uzun, direkt oyunda topu tutup koşu atabilecek oyuncuları var. Bodo ile aralarında çok büyük farklar var. Daha çok topu rakibe bırakan bir takım. Ligde 8 maçta kalelerini gole kapattılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise tersi oldu. Geçişlerde çok gol yediler. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı iki takım.”