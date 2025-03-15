Okan Buruk: Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin 28. haftasında RAMS Park'ta Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kazanarak takipçileri Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardıklarını aktaran Buruk, "Maç öncesi planımız iyi oynayarak kazanmaktı. Bu morale çok ihtiyacımız vardı. Hem iyi oyun hem de skorun geldiği galibiyet bize önemli bir psikolojik katkı verecekti. Onun yanında bu maç bittiğinde puan farkını 10'a çıkartmak rakibimizin üzerinde baskı kurmamızı sağlayacaktı. Maça çok iyi başlamadık. Rakibimizi üçlü savunmada beklemiyorduk. Top rakipteyken eşleşmelerde ve baskılarda zorlandığımız anlar oldu. Bunu zamanla oturttuk. İlk golden sonra rahatladık ve oyuna adapte olduk. Pasımızı, baskılarımızı iyi yaptık, öz güvenli oynadık. İlk yarıyı 3-0 bitirdik. İkinci yarıyı da kendi istediğimiz gibi oynadık. Bizi seyretmeye, desteklemeye gelen taraftarımızla güzel bir gece yaşadık. Bu psikolojik anlamda önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Havalar ısınmaya başladı. Mayıs ayı yaklaşıyor. Oyuncularımızın performansı daha da yukarı gidecektir. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Taraftarımızla pozitif havayı yakalamak istiyoruz. Biz bu havayı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bir yandan da aşağı çekmeye çalışanlar var ama isteğimiz, arzumuz ve inanmışlığımız devam edecek." diye konuştu.



"HİÇBİR ŞEYDEN ETKİLENMEDEN SAHAYA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"



Okan Buruk, saha dışındaki faktörlerden etkilenmeden sahaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.



Son dönemde özellikle sosyal medyada olumsuz bir hava oluştuğunun hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:



"İçeride güzel bir birlikteliğimiz var. Bizimle yaşayan futboldan sorumlu yöneticilerimiz var. Başkanımızla birlikte başarılı olmamız için maddi manevi her şeyi yapıyorlar. Yeni tesise geçtik. Orada daha çok bir aradayız. Oyuncularımızla bizim enerjimiz yüksek. Futbolun içinde kötü sonuçlar var. Bunların abartıldığı veya gerçekten eleştiriyi hak ettiğimiz yerler olabilir. Eleştirilere bir şey demiyorum. Takım üzerindeki negatif havayı ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bu da benim işim. 2,5 senedir bunu yaşıyorum. İlk senemizde 14 maç kazandık, 15. maçı Konya'da kaybettik. Sosyal medyada 'İstifa' yazdılar. Geçen sezon Sparta Prag maçı ve sonrasında aynı şeyi yaşadık. Bunu kendi içimizden eleştiri olarak yapan da bir şekilde Galatasaray'ı aşağı çekmek için yapan da var. Bu sene daha çok. Her şey göründüğü gibi değil. Görünmeyen yerlerde de çok fazla şey yapıldığını düşünüyorum. Sosyal medyada gerçek olmayan hesaplar üzerinden birçok şey karıştırılmaya çalışılıyor. Saha dışında birçok şey yapıldığını düşünüyorum. Galatasaray'ı karıştırmak için gördüğümüz, duyduğumuzdan fazla şey yapıldığını düşünüyorum. Futbolun içinde bu var. Ben burada görev yapıyorsam, futbolcularımız da Galatasaray'da oynuyorsa bunları da göğüslemek zorundayız. Bunu yapamıyorsak burada olmamızın anlamı yok. Güçlü olmamız gerek. Hiçbir şeyden etkilenmeden sahaya odaklanmamız gerekiyor. Bundan sonra bizim için en önemli şey sadece sahaya odaklanmamız, saha içinde kalmamız. Bu geçen sezon da bize başarı ve şampiyonluk getirdi. Bu sene de getireceğini umut ediyorum."



"ÖZ GÜVENİ YÜKSELDİKÇE BARIŞ DAHA İYİ İŞLER YAPIYOR"



Okan Buruk, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın öz güveni geliştikçe daha iyi performans sergileyeceğini belirtti.



Barış Alper'in karar vermede sorunu olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Barış, çok güzel bir gol attırdı. Çok iyi götürdü ve Osimhen'e sadece dokunmak kaldı. Bu kararları daha doğru vermesi gerek. Öz güveni yükseldikçe Barış daha iyi işler yapıyor. Geçen hafta attırdığı gol, ilk goldeki payı bu haftaya da yansıdı. Bu maçtaki performansı da sonraki maça da olumlu bir şekilde yansıyacak. Oyuncular öz güvenleri arttıkça, daha rahat oldukça doğru kararlar veriyor. Bununla ilgili de hep çalışıyorlar. Ancak maç içinde yorgunlukla verilen kararlar değişebiliyor." ifadelerini kullandı.



"SAHA DIŞIYLA İLGİLİ EN UFAK KONUŞMAMDA CEZANIN BENİ BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, saha dışıyla ilgili en ufak konuşmasında kendisine ceza verileceğini ileri sürdü.



Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle ceza aldığını hatırlatan Buruk, "Oyunun içinde kalmamız gerekiyor. Saha dışıyla ilgili en ufak konuşmamda cezanın beni beklediğini biliyorum. Buna dikkat etmem gerekiyor. Fenerbahçe maçı sonrasında ceza almamam gereken, çok demokratik bir konuşma yaptım. Hiçbir şey olmadan 1 maçlık ceza aldım. Bununla ilgili Tahkim Kuruluna gittik. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapacağım. Hakkımı arayacağım. Ben hakemi beğenebilirim veya beğenmeyebilirim. Buna kimse karar veremez. Üzüldüğümüz, sinirlendiğimiz yerler olabilir. İnsanız ama oyuncularıma ve kendi çevreme hep pozitif olmayı deniyorum. Bana hep, 'Kafana takma' diyorlar ama ben moralliyim ve hiçbir şeyi kafama takmıyorum. Sadece oyuna odaklanmak bizim için çok önemli. Zaten bizi diğer yere çekmeye çalışıyorlar. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gitmedikçe sahadaki başarımızı artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



Buruk, maçın hakemi Ozan Ergün'ün performansını överek, "Hakem çok iyi maç yönetti, oyunun içinde kaldı. Genç bir hakem, çok tecrübesi yoktu ama bu maçta hep oynatmaya çalıştı, doğru kararlar verdi. Genç bir hakem için iyi bir performanstı. Geçen hafta Alanyaspor maçında da hakem performansı iyiydi. Genç hakemlerin maç alması, doğru ve cesur kararlar verebilmesi önemli. Türk hakemlerin gelişimi için buna açık olmamız gerek." şeklinde görüş belirtti.



"BERABERLİKLERİN 5'İ DE BANA YAZAR"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu sezon Süper Lig'de puan kaybettikleri 5 maçın sorumluluğunun kendisinde olduğunu kaydetti.



Takımı ligde 22 galibiyet, 5 beraberlikle yoluna namağlup lider devam eden Buruk, "Yaşanan 5 beraberlikte, 'Bana yazar' dediğiniz var mı?" şeklindeki soru üzerine, "Beraberliklerin 5'i de bana yazar. Hepsinde de benim hatam olduğunu düşünüyorum." dedi.



"TÜRK FUTBOLUNA YAKIŞIR BİR DERBİ OLMASINI DİLİYORUM"



Okan Buruk, milli maç arasından sonra arka arkaya çıkacakları Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerini değerlendirdi.



Ligde Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, derbilerle ilgili şöyle konuştu:



"Beşiktaş deplasmanı hep zor, yine zor olacak. Geçen sene olduğu gibi bu sezon da kazanmayı amaçlıyoruz. Beşiktaş'ın yeni hocasıyla yükselen bir performansı var. Gaziantep FK kaybı dışında yükselen bir takım. Güzel bir maç olacak. Türk futboluna yakışır bir derbi olmasını diliyorum. İki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. Oyun olarak da iyi bir derbi olacağını düşünüyorum. Güzel bir statta ve zeminde iyi bir takıma karşı oynamak bizim için çok büyük bir motivasyon oluyor. Bu motivasyonu oyuncularımıza vereceğiz. Kupada Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Burada kendi açımdan daha rahat edebileceğim yer kupa maçından sonra bay geçmemiz. O yüzden bütün enerjimizle sahada olacağız. İki önemli deplasmanı kazanmak için sahada olacağız."