Okan Buruk basın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. mücadelesine çıkacak. Müsabaka öncesi teknik direktör Okan Buruk'un konuşması bekleniyor.



OKAN BURUK'UN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında 8 Kasım'da TSİ 23.00'te Alman temsilcisine konuk olacak.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Bayern Münih maçı öncesi Münih Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bugün TSİ 20:30'da basın toplantısı yapması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

