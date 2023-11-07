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Okan Buruk basın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Maça kısa bir zaman kala merak edilenlerden biri de sarı-kırmızı ekibin teknik direktörünün yapacağı basın toplantısı oldu. Peki, Okan Buruk'un basın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Okan Buruk basın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

UEFA A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak , Avrupa kupalarında 312. mücadelesine çıkacak. Müsabaka öncesi teknik direktör 'un konuşması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında 8 Kasım'da TSİ 23.00'te Alman temsilcisine konuk olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Bayern Münih maçı öncesi Münih Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bugün TSİ 20:30'da basın toplantısı yapması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

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