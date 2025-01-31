Okan Buruk: Basit goller yedik

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sounçla birlikte ligi ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalma şansını play-off'lara bıraktı.

Galatasaray'da kritik mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Maçın başını çok dinamik, iştahlı oynamadık ama kendi oyunumuzun dışında rakibe topu verme şansımız oldu. İyi oynamadan çok iyi şeyler yapmadan çok fazla pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık, çok rahat şekilde pozisyonlar kaçırdık. Bir dakika içerisinde skoru 2-2'ye getirebilirdik. Bu kadar fazla pozisyona girip gol atamıyorsunuz. Eksiklerimiz vardı. Oyuncularım en iyi niyetiyle oynamaya çalıştı. Avrupa Ligi'nin en çok üreten takımıyız, en çok gol atan takımlarından biriyiz. İlk 8'e giremememizin nedeni çok goller yedik. Basit goller yedik. Daha net pozisyonları kaçıran bizken, rakibimiz pozisyon diyemeyeceğimiz pozisyonlardan goller attı. Şimdi hedefimiz bundan sonraki turlarda toparlanıp devam edeceğiz. Bu kadroya 3 oyuncu yazabileceğiz. Bugünün şanssızlığı 3 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Bizim istediğimiz oyunumuza uygun takviyeler yapacağız. Bugün 3-4-1-2'ye döndük. Yapacağımız takviyelerle devam edeceğiz. İyi oyunculara, iyi takıma sahibiz. Hücuma bir oyuncu düşünüyoruz. 3-4-1-2'yi Tottenham maçında çok iyi oynamıştık. Daha sonra aynı oyunu çıkartamadık. Bugün ikinci yarı bunu yaptık, daha dominant oynadık. Belki bugünün özelinde 2 forvete dönünce çok fazla üstünlük kurduk. Kenarlardan getirdiğimiz ortalarda topu santrforlarla daha fazla buluşturabilirdik. Transferlerimizle birlikte ne oynayacağımıza karar vereceğiz. Bu sistemi seviyorum. Aynı sistemi devam ettirmeyi düşünüyorum.

EREN ELMALI YANITI

Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birçok oyuncu ve mevki var. Eren Elmalı da onlardan biriydi. İlgilendik ama son hafta bizim ve diğer takımların ne düşüneceği önemli. Onunla İlgili net bir şeyimiz yok."