Okan Buruk "Bayılıyorlar" diyerek hakemi eleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 0-0 bitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Maça çok iyi başlamadık. Sonrasın bir bölümde iyiydik. Rakibimizin geçişleri oldu. Beceri eksikliğimiz vardı. Kanatlardan çok rahat gittik, Trabzon çok fazla pozisyon veren ve pozisyona giren bir takım. Rakibimizin gol atabilir tehlikesini hissettik.

Duran topları daha iyi kullanabilirdik. Genel olarak mücadele yüksekti. Ürettik ama son pasları son ortaları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık. Rakip son bölüm 10 kişi kaldı. Oyun çok durdu. Hakem yönetimine 'kötü' diyemeyiz. Oyunun sonuna süre daha fazla olabilirdi. Türk hakemleri oyunu durdurmayı seviyor. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar."

