Okan Buruk: Bazen sahanın içerisinde oynadığınız futbol yeterli kalmıyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da iyi niyetli mücadele ettiğini ifade eden Buruk, "Uzun süredir oynamayan oyuncularım vardı. 90 dakika görmemiş oyuncularımız çok fazlaydı. Bugün geçen haftaki maça göre 10 değişiklik yapmıştık. İki takım da pozisyonlar yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki 92 puana gelmek, 92 puan önümüzdeki hafta tekrar kazanıp 95 puanı yakalayabiliriz. Bundan önce kırdığımız rekorlar vardı. Bu sene de rekor kırmasak da yine en çok puan toplayan takımlar listesine tekrar Galatasaray bir sezonu daha ekledi. Bu da bizim için önemli ve değerli." diye konuştu.



İzmir’deki sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Buruk, "Yarın da Yenikapı'da bizim için çok önemli bir organizasyon var. Herkesi oraya bekliyorum. Burada da sezon başından itibaren bu zamana kadar hep Galatasaray'ın haklarını korumaya çalıştım. Saha içerisi, saha dışı bu anlamda bizim için çok zor ve özel bir seneydi. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Bence bu sene en zor, en özel senelerden biriydi. Yani bazen sadece sahanın içerisinde oynadığınız futbol yeterli kalmıyor." açıklamasında bulundu.



Bu sezon hakkında da konuşan Buruk, "Bu sene Avrupa'da daha iyi işler yapabilirdik. Bu bizim için önemli bir yara. Ama önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah ona uygun da bir kadroyla birlikte yine Türkiye'yi doğru bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Galatasaray'ın adını tekrar Avrupa'da duyurmaya çalışacağız. Aslında çok iyi başladığımız serüveni kötü bitirdik." diye konuştu.



"AVRUPA'DA ŞANSSIZ PUANLAR KAYBETTİK"



Avrupa maçları hakkında ise Buruk, "Yani çok formda başladığımız, çok iyi oyunlar oynadığımız serüveni Tottenham maçını kazanan, Avrupa Ligi'ni kazanan takıma karşı kurduğumuz üstünlüğü, oyun üstünlüğünü gördüğümüzde çok iyi başladık ama onun yanında da belki hiç puan kaybetmeyeceğimiz dediğimiz takımlara puanlar kaybettik ve devamında ilk 8'e kalamayıp eleme turu oynayıp orada da elendik. Buradan tabii ki dersler alıyoruz. Yani transferle ilgili dersler alıyoruz. Oyuncu yapısı, kadro genişliği ile ilgili oyunculara hazırlama. Yani benim için en zor olan şeylerden biri Türkiye Ligi'nde hep kazanmak zorundasınız. Yani burada çok fazla maç maç rotasyon yapamıyorsunuz. Çünkü puan kaybetmemek zorundasınız. Bu biraz bizi zorlaştırıyor, işimizi zorlaştırıyor. Avrupa'daki başarımızı biraz daha engelliyor. Çünkü son senelerde puan çok fazla yükseldi" şeklinde konuştu.



"PUAN KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR"



Şampiyon olan takımların puan bareminin çok yükseldiğini dile getiren Buruk, "Hiç puan kaybetmememiz gerekiyor. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi çok daha farklı olacak. Tabii ki ilk 8 hedefiniz var ama 24'e de girip bir üst tura çıkma hedefimiz. Burada iki tane hedef olacak. Ama onun yanında dediğim gibi yani ona uygun bir kadro, kadro genişliği, kadro rotasyonu çok daha önemli olacak. Daha sert maçlar yapacağız. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki için şey diyorduk final oynamak istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi bu anlamda direkt olarak final oynayacağız diyebileceğiniz bir organizasyon değil. Çok önemli takımlar var. Ama kimin ne yapacağı da hiçbir zaman belli olmuyor. Burada hedefimiz gidebildiğimiz en iyi yere kadar devam etmek olacak." dedi.