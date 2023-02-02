Okan Buruk: Bize yakışmayan bir ilk yarı oynadık

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ara transfer döneminde planladıkları Türk sol bek transferini rafa kaldırdıklarını söyledi.



Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Nef Stadı'nda 3-2 kazandıkları HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin son sırasındaki rakiplerinin bulunduğu pozisyonu hak etmediğini belirten Buruk, "Ümraniyespor çok iyi bir takım. Topladığı puanla oynadığı futbol orantısız bir takım. Çok şanssız maçları oldu. Ligin son sırasındalar ama strateji, oyuncu kalitesi ve ofansif olarak iyi bir takım. Defansif olarak sorunları da maç içinde net bir şekilde ortaya çıkardık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik." diye konuştu.

"İLK YARI DEFANSİF ANLAMDA HAYAL KIRIKLIĞI"



Maçın genelinde hücumda iyi olduklarını aktaran Buruk, "İlk yarıda kalemize geldikleri her top net bir pozisyon oldu. Net 4 pozisyon verdik. Benim için ilk yarı defansif anlamda bir hayal kırıklığı. Ofansif anlamda ne kadar iyiysek, savunmada da o kadar çok hata yaptık. Bize yakışmayan bir ilk yarı oynadık. Rakibimiz daha fazla gol atabilirdi. Biz de daha fazla gol bulabilirdik. Daha gollü bir ilk yarı ortaya çıkabilirdi. Bundan sonraki maçlar için düzeltmemiz gereken şey bu. İkinci yarıda pozisyon vermedik. Net pozisyonlarımız var. Maçı 3-2 kazandığımız için sevinçliyiz ama bu günden ders alacağımız şey bizim için ortaya çıktı." dedi.

"SOL BEK TRANSFERİNİ RAFA KALDIRDIK"



Okan Buruk, transferde yerli sol bek planlarından vazgeçtiklerini söyledi.



Sol bek için Kazancım Karataş'ın iyileştiğini, Fransız sağ bek Leo Dubois'in de solda iyi performans sergilediğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sol bekle ilgili düşüncemiz olmuştu. Türk bir oyuncu düşünüyorduk ama Kazımcan iyileşti, Dubois iyi bir performans verdi. Bundan dolayı bu transferi rafa kaldırdık. Şu anda bu bölgeyle ilgili transfer yapmayacağız gibi gözüküyor. Tabii ki transferin son gününe kadar hocalara güven olmaz. Değişiklikler olabilir. Çok fazla transfer yapmayacağız gibi gözüküyor. Ancak çok önemli, birçok mevkiide oynayabilen, düşünebileceğiniz bir oyuncu gelebilir. Türkiye için fazladan 1 haftalık süreç bizim için avantaj. Eğer çok inandığımız, istediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu bize gelirse her mevkii ile ilgili düşüncelerimizden biri olabilir."



Takımdan ayrılan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a teşekkür eden Buruk, "Kanat oyuncusu planımız yok. Ancak bize doğrudan katkı sağlayacak, bize olumlu hava ve kalite katacak bir oyuncu olursa her bölgeye transfer düşünebiliriz. Önümüzde 1 haftalık süre var. İki oyuncumuz ile yolları ayırdık. Van Aanholt ve Seferovic'e başarılar diliyorum. O bölgelerle ilgili bir düşüncemiz yok." diye konuştu.



"KAAN AYHAN'I KISA VADE İÇİN ALMADIK"



Okan Buruk, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kısa vadeli planlar için transfer etmediklerini söyledi.



Birkaç bölgede oynayabilen Kaan ile ilgili görüşleri sorulan Buruk, "Kaan Ayhan, önemli bir oyuncu. Kısa vade için almadık. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmesi için transfer ettik. Bu sene içinde farklı pozisyonlarda değerlendirebiliriz ama ilk düşüncemiz stoper olarak kullanmak. Farklı bir yerde ihtiyaç olduğunda oynayabilen bir futbolcu ama stoper mevkii için aldık." şeklinde görüş belirtti.



"TAKIM SAVUNMASINDA ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPTIK"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ilk yarıda verdikleri pozisyonları, performansıyla eleştirilen sol bek Emre Taşdemir üzerinde değerlendirmediğini söyledi.



Defansif olarak ilk yarıda sorun yaşamalarına rağmen erken değişiklik yapmayı düşünmediğini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:



"İlk yarıda verdiğimiz pozisyonları Emre Taşdemir üzerinden değerlendirmek istemiyorum. Takım savunmasında çok büyük hatalar yaptık. Stoperlerimiz ve beklerimiz yanlış kararlar verdi. Sadece Emre üzerinden değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Orta sahalar da verdiğimiz pozisyonların içinde olmadılar. Bu pozisyonları takım olarak verdik.

Torreira kendi çevresindeki arkadaşlarının eksiklerini de kapattı. Topları kazandı, oyunu kurdu, birçok şeyi doğru olarak yaptı. Hem defansif hem de topla oynama anlamında çok iyi işler yaptı. Sergio Oliveira iyi oynamadı. Mertens için de aynı. Kalitelerini biliyoruz. Bunun üstüne çıkabilecek, daha iyisini yapabilecek oyuncular. Bu yoğun maç trafiğinde zaman zaman performans düşüşleri olabiliyor."



Buruk, 4 gün sonra Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Yoğun bir hafta geçiriyoruz. Bir sonraki maç bizim için çok farklı olacak. Çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok önemli bir takımla maçımız var. O maçta da bugünden daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"FARKI AÇMAK İSTİYORUZ"



Okan Buruk, profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana Galatasaray'ın resmi maçlardaki en uzun kazanma rekorunu kırmasıyla ilgili konuştu.



Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktıkları son 14 maçı kazanarak kulüp tarihine geçen Okan Buruk, "Benim kırdığım bir rekor değil. Galatasaray camiası olarak bu rekoru kırıyoruz. Ben de bu dönemin başındaki teknik adamım. Bu seneki ana hedefimiz şampiyon olmak. Şampiyonluğu en büyük rekor olarak görüyoruz.

Hafta hafta bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bütün maçları kazanmaya odaklıyız. Rakiplerimizle aramızdaki farkı açmak istiyoruz. Bunun için de hep kazanmak zorundayız. Rakamlara takılmıyoruz ama bunu motivasyon olarak hem kendim yaşıyorum hem de oyuncularım yaşıyor. Bu seneki kadro rekorları kırabilecek kapasitede. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. İnşallah nice maçlar kazanırız ve böyle devam ederiz." açıklamasını yaptı.



Buruk, ligde alt sıradaki takımlara karşı zorlanmalarıyla ilgili soru üzerine, "İç sahada iyi onadığımız maçlar var. Skoru alıp yavaşladığımız maçlar da oldu. Her maç aynı konsantrasyon olmuyor. Taraftarımız da bunu net bir şekilde takıma vermeye çalışıyor. Bazen rakiplerin oyunu da uymuyor. Bugün rakibimizin ne yapacağını net bir şekilde biliyorduk ama zaman zaman gafil avlandık. Bu da eksiklerimizi ortaya koydu." şeklinde görüş belirtti.



"FENERBAHÇE SON DAKİKA GOLLERİYLE LİGE TUTUNUYOR"



Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu söyledi.



Rakiplerine göre fikstür avantajları olduğunu anlatan Buruk, "Rakiplerimizin fikstür olarak bizden daha zor oynayacağını görüyorum. Her maç çok zor. Bugün de bunu net bir şekilde gördük ama iç saha maçımız daha fazla. Kazanıp rakiplerimizin maçını izliyoruz. Amacımız puan farkını açmak. Özellikle son haftalarda Fenerbahçe'nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu ve puan farkını koruduğunu net bir şekilde görüyoruz. Puan farkını ileri götürmek istiyoruz." diye konuştu.

