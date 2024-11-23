Okan Buruk Bodrum maçının ardından konuştu: Futbol adına ortam burada yok

Ligin zirvesinde yer alan Buruk maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Futbol adına ortam burada yok. Çimler uzun bırakılmış ve maçtan önce sulanmıyor. Tabii rüzgarla da birleşmiş. Rakibin oyununu bozmak için planlar yapılmış. Bu iki takımı da etkiliyor aslında.



Bir tane pozisyon verdik. Çok erken golü bulma şansımız var. Rakibin kırmızı kartı doğru herkes bunu söyleyecektir. Oyun olarak mücadelemiz vardı. Bu atmosferde güzel maçın ortaya çıkması zor. Rakibimiz iyi mücadele etti ve geçiş hücumları yakaladı.



Kazanarak devam ettik, bu zor ortamdan kazanarak çıkmak önemli."