Okan Buruk "Bunun nedenini anlamıyorum" diyerek TFF'ye seslendi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.



Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçı değerlendirdi.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman çok acele ettik. Devre arasında bununla ilgili konuştuk. Ürettik, goller attık ve güzel bir galibiyet oldu.

Icardi bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Çok fazla speküle ediliyor. Biz Icardi'ye çok güveniyoruz. Galatasaray için çok önemli ve değerli. Taraftarımız da bu sevgiyi gösteriyor. Taraftarımız 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken gol atması da çok güzel oldu.

Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe-pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz."