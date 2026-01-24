Okan Buruk "Burada kabusumuz var" diyerek açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum.

Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor.

Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu.



Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz.

Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var.



Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak."