Okan Buruk: Çok farklı bir skor konuşuyor olabilirdik

Fenerbahçe 'nin golünden sonra oyun şeklinin değiştiğini belirten Buruk, "2-1 sonrası oyun biraz değişti ama yine çok gol pozisyonlarımız vardı. Maçın başında sonuna kadar üstün oynadık. Maç verilerine bakınca inanılmaz bir fark vardı. Öncelikle büyük Galatasaray taraftarı bizi destekledi ve onlarla beraber coştuk. Rakibe hiç fırsat vermedik. Hem taraftarımıza hem oyuncularıma teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyetti. Bir maç kazandığımız için mutluyum ama hiçbir şey kazanmadık daha... Sadece bir derbi kazandık. Bir sonraki maç da bizim için zor olacak. Amedspor da şampiyonluk yarışının içinde, onları da tebrik etmek istiyorum. Çok üstün oynadığımız bir maçtı ve karşılığında 3 puanı aldık. Bundan sonra aynı oyunu korumamız gerekiyor." diye konuştu.

"DAHA BİR ŞEY KAZANMADIK"

Başarılı çalıştırıcı son olarak "Batrakov'un değişimini de çok net görüyoruz. Farklı bir oyuna geldi. Orta sahaya çok desteğe geldi bugün. Kendini her geçen gün geliştiriyor. Hem genç, hem gelişime açık, hem çok aç... Bir teknik adam için çok önemli bir profil. Galatasaray için önemli bir kazanç oldu. Takım olarak çok iyi oynadık herkes çok iyiydi ama dediğim gibi daha hiçbir şey kazanmadık." ifadelerini kullandık.