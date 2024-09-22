Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet aldık

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk , Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Maç öncesi top bizdeyken ve rakipteyken neler yapabileceğimizi oyuncularımızla konuşmuştuk. İlk yarı bu planlarımızı net bir şekilde uyguladık" dedi.

Devre arasına 2-0 önde girdikerlini belirten Buruk, "İlk golü atmak ve devre arasına önde girmek önemliydi. İlk yarıda Allan Saint-Maximin'in geçişlerinden verdiğimiz pozisyonlar oldu. Kaan'ı daha önde kullanmaya çalıştık. Saint-Maximin savunma yapmada önde kalan bir oyuncu. Onun arkasını kullanmaya çalıştık. Ancak dönüşlerde geçiş şansları verdik. Kötü yaptığımız şeylerden biri de çok fazla yüksek top oynadık. Yüksek topları Osimhen'in vücuduna veya ayağına oynadığımız zaman şanslar oluşabilirdi. Rakibimizi kolay şekilde çözdük ama yüksek toplar bizim için başarılı değildi." diye konuştu.



Geçen sezon Kadıköy'de 0-0 biten derbiyle bu maçı kıyaslayan Buruk, "Geçen sezona göre bu seneki derbi çok daha zevkli oldu. İki takım da daha çok pozisyona girdi. Biz 3-0'ı yakaladıktan sonra defansif dizilişe geçtik. Bu benim yapmadığım bir şey ama rakibimizin hamleleri vardı. Arka arkaya yaptığımız maçlardan sonraki yorgunluklar vardı. Bunun için bekledik ve geride savunma yaptık. Sonunda 3-1'lik skoru koruduk. Rakibimizin de önemli hamleleri oldu ve pozisyonlar yakaladı. Bugünün özelinde çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyeti Galatasaray camiasına ve taraftarına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



İki takımı da tebrik eden sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, "Temiz bir maç oldu. Olayı, kavgası ve dövüşü olmayan güzel bir derbiydi. Bu anlamda da güzel bir gündü. Bence stat atmosferi güzeldi. Kazandığımızda güzel bir şekilde içeri girdik." dedi.



"ARTIK DAHA TAKIMIZ, BİRBİRİMİZİ DAHA ÇOK TANIYORUZ"



Okan Buruk, transfer döneminin kapanmasıyla rahatladıklarını belirterek, performanslarının giderek artacağını söyledi.



Buruk, sezona Turkcell Süper Kupa mağlubiyeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başladıklarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:



"Son haftalarda tüm dünya futbolcuların üzerine binen yükten dolayı şikayetçi. Birçok futbolcu grevi konuşuyor. Aynı şikayetleri ben de sezon başında söyledim. Oyuncuların sezona hazırlanma, formlarını bulmaları için zamana ihtiyaç var. Bu süreçte kazalar ve hatalar yapılabiliyor. Ben de hatalar yaptım. Bu bölümde eleştirilmek normal. Ne kadar eksik olsak da bizim gibi bir takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekirdi. Burada kendimi de eleştiriyorum. Bu bir süreç. Form yakalıyoruz. Transfer dönemini bitirdikten sonra daha güçlü olduk. Daha rahatız, güvendeyiz. Zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Üzerimizde büyük bir baskı vardı. Buradaki isteğin de normal karşılanması gerekiyor. Taraftarımız en iyisini istiyor. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gelen oyunculara da bir süre vermek lazım. Bu süre sonunda takım oluyorsunuz. Artık daha takımız, birbirimizi daha çok tanıyoruz. Bundan sonraki maçlarda performansımız daha da yukarı çıkacak. Bugün kulübemizde çok önemli oyuncular vardı. Önemli bir kadroya sahibiz. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Hatalar yaptık ama o defterleri kapattık. Ligde 6'da 6 yaptık. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edeceğiz."



"MAÇ ÖNCESİ VE SONRASINDA TOKALAŞTIK"



Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile iyi bir şekilde tokalaştıklarını dile getirdi.



Mourinho'nun Galatasaray'ın az sarı kart gördüğü şeklindeki iddialarıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Sayın Mourinho ile maç öncesi ve sonrasında tokalaştık. Profesyonel ve üst düzey hocalara yakışır şekilde ayrıldık. Bugünkü sarı kartların çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltıda da bir dokunma var. Hakemin takdiri. Maçın genelinde temiz bir karşılaşma oldu. Hakemin genel olarak iki takıma da doğru bir şekilde verdiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Kendileriyle ilgili çok sık açıklama yapan Mourinho'ya Türkiye'deki futbolla ilgili yanlış şeyler aktarılmış olabileceğini söyleyen Buruk, "Son iki sezonun şampiyonu ve ligin en iyi kadrosuna sahip takıma karşı bu açıklamaları yapması normal. Hedef olarak bizim seçilmemiz normal. Türkiye'ye yeni geldi, Türk futbolunu tanımaya çalışıyor. Kendisine olayların nasıl anlatıldığını bilemeyiz. Mourinho'yu bazı demeçlerinden dolayı suçlamamak lazım. Ona verilen doneler bazen hata yapmasına neden olabilir. Bizim için Fenerbahçe'yi yenmek önemli motivasyondu. Rakibin teknik direktörünün kim olduğu benim için önemli değil. Derbiyi kazanmak bizi mutlu etti. Oyuncularımı, başkanımızı, yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum. Statta hala bekleyen taraftarlarımıza galibiyet yaşatmak ayrı bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.