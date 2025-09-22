Okan Buruk "Dağlar kadar fark var" diyerek Frankfurt maçına vurgu yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maça çok iyi başlamadık. Üçlü oyun kurmalarına zaman zaman doğru cevaplar veremedik. İlk yarının tüm bölümlerinde rakibimiz baskıyı denedi. Baskıları çözerek attığımız goller oldu. Ofansif anlamla oyuncularımız topu kaleye taşıdı. Devre arası değişimi içerde yaptık ve daha iyi başladık. 70'e kadar hakimiyet bizimdi. Sonrasında son 15-20 dakikada rakibimize şut şansı verdik.

Sahada mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik. Puan farkını 6'ye çıkardık oyuncularımız için moral oldu."