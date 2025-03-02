Okan Buruk derbi 11'ini korudu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini korudu.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı görev bekledi.



Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına rotasyonlu bir kadro çıkaran Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasıyla ideal 11'ine döndü.



Tecrübeli teknik adam, ligin 25. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Fenerbahçe derbisindeki 11'i Kasımpaşa müsabakasında da sahaya sürdü.



OKAN BURUK, TRİBÜNDE



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı.



Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.



Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.



Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.



KASIMPAŞA'DAN ÇİÇEKLİ KARŞILAMA



Kasımpaşa Kulübü, konuk ettikleri Galatasaray'a çiçek verdi.



Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Orhan Yüksel, protokol tribününde sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.