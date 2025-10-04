Okan Buruk derbi öncesi konuştu: Rafa Silva'ya dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor.



Maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.



Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Buruk, "Çok farklı maçlar ama benzer oyunlar mı oyun yapısı mı? Rafa Silva'nın hareketliliğini, geçişlerde, top Beşiktaş'tayken hareketliliğini en iyi şekilde analiz ettik. Kocaelispor maçında çok diriydiler. Rakibimizin bizi nasıl karşılayacağını bilmiyorum." dedi.



"Rakibimiz iyi bir takım" diyen Galatasaray teknik direktörü, "Topun bizde daha fazla kalacağını tahmin ediyorum. Dinlenme anlamında oyuncularımızın kendilerini yenileyebileceği bir süre geçti. Onlar puan farkını kapatmak için kazanmak isteyecekler. Bizim için de puan farkını açmak için bir fırsat. Milli araya kazanarak girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

