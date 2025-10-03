Okan Buruk derbi öncesi Victor Osimhen'in durumunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'de haftanın mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Liverpool maçında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Osimhen, bugün takımla yapılan antrenmana katılmamıştı. Okan Buruk açıklamasında " Bugün dinlendirdik, yarın takımla birlikte antrenmanda olacak" ifadelerini kullandı.

Avrupa’da bir Türk takımının Premier Lig ekibini yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Buruk, " Galatasaraylılar değil, bütün ülkeyi sevindirdiğimiz için de büyük bir gurur yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOK SEVİNDİK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sarı-kırmızılıların alışık olduğu bir organizasyon olduğunu belirterek, "İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" dedi.

