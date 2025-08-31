Okan Buruk, "En hareketli saatlerdeyiz, birazdan toplantıya gireceğim" diyerek açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçında ardından değerlendirmelerde bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"3-5-2 savunmasını açmak kolay olmuyor. Bireysel yetenek gerekiyor. Zaman zaman stoperlerimizi oyuna soktuk. Biraz daha üretebilirdik, top bizdeydi. Yüzde 65'e yakın bizde kaldı. Zaman zaman baskı yapmaya çalıştılar. Biraz daha oyun içerisinde kalitemizi ortaya koyabilirdik. 2-1 olunca zorlandığımız bölümler oldu. Rakibin iyi oynadığını söylemek lazım."



KALECİ TRANSFERİ



"Maç içerisinde dışarıda ne oluyor bakamadık. En hareketli saatlerdeyiz. City'nin kaleci rotasyonu, birçok oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım birazdan o toplantıya katılacağım. Kaleciyle ilgili haber vereceğim."



BARIŞ ALPER YILMAZ AÇIKLAMASI

"Barış Alper'in amaçlarından biri Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Yönetim satma kararı alırsa buna saygı duyacağız. Burada kalırsa, onu en doğru şekilde aramıza alıp sahip çıkmaya çalışacağız."