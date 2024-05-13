Okan Buruk, Fatih Terim'in rekoruna göz dikti

Trendyol Süper Lİg'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar kendisine ait olan en uzun galibiyet serisi rekorunu 17 maça çıkarttı. Öte yandan deplasmanda alınan galibiyet serisi ise 8 maça çıktı.

REKORUNA ORTAK OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 1 maç daha kazanması durumunda Fatih Terim'in rekoruna ortak olacak.

Sarı-kırmızılılarda en uzun dış saha galibiyet serisi Kasım 2002 - Mayıs 2003 tarihleri arasında Fatih Terim yönetimindeki 9 maçlık süreçte yaşanmıştı.