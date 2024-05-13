Okan Buruk, Fatih Terim'in rekoruna göz dikti

Trendyol Süper Lİg'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar kendisine ait olan en uzun galibiyet serisi rekorunu 17 maça çıkarttı. Öte yandan deplasmanda alınan galibiyet serisi ise 8 maça çıktı.
REKORUNA ORTAK OLACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 1 maç daha kazanması durumunda Fatih Terim'in rekoruna ortak olacak.
Sarı-kırmızılılarda en uzun dış saha galibiyet serisi Kasım 2002 - Mayıs 2003 tarihleri arasında Fatih Terim yönetimindeki 9 maçlık süreçte yaşanmıştı.
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