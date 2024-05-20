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Okan Buruk, Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye ilk kez mağlup oldu.

Okan Buruk, Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü , bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerle 5. derbisini oynadı.

Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere oynanan 5 müsabakada Buruk, ilk kez Fenerbahçe derbisinde mağlubiyet yaşadı.

Buruk, Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

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