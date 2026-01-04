Okan Buruk, Galatasaray'daki iki ayrılığı açıkladı ve Frattesi'yi yalanladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi takımdaki ayrılıkları açıklarken Inter'de forma giyen orta saha oyuncusu Frattesi için de konuştu.

İşte Buruk'un sözleri:

"TRANSFER DÖNEMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Transfer dönemi kulüpler için çok zor gerçekten. Dışarıdan kolay gözüküyor. Her istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz gibi görünüyor ama çok detay var. Getireceğiniz her oyuncunun o kalitede olması gerekiyor. Çok deneme şansınız olmuyor. Biz bunun biraz son yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. İlk defa bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5 tane oyuncu direk kadroda oynatabildiğimiz oyuncular. Bu transfer döneminde de bunu istiyoruz. Bu maç transfer döneminin ortasında. Önemli bir kadroya sahibiz. Güçlendireceğimiz oyuncular var. Hiç bilemediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. 2-3 hafta önce 8-9 oyuncu eksildi kadrodan. Bu da ders oluyor. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor ama devre arasında da buralara, kadroyu genişletecek oyuncular eklemek istiyoruz. Bu süreçte de kadro yapımızı koruyarak ve üstüne önemli oyuncular için çalışmalar yapıyoruz. Net, direkt katkı sağlayacak oyuncular üzerinde çalışıyoruz."