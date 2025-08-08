Okan Buruk, Galatasaray'dan gidecek oyuncuyu "Ayrılacak isimler arasında" diyerek açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli çalıştırıcı; IFAB'ın yeni kaleci kuralı ile ilgili konuşurken, sarı-kırmızılılardan ayrılacak ismi de duyurdu.

"BU KARAR BİR MİLAT OLACAK"



"IFAB'ın kaleciler için yeni kuralı bence bir milat. Oyunu hızlandıracak bir şey, ofansif olarak da hızlandıracak. Takımlar bunu doğru kullanabilirse, avantaj olacaktır. Bizim gibi takımlar için çok önemli. Birçok takımın, kalecinin vakit geçirdiği yerde çok önemli. Aut atışlarına da dikkat edilmeli. Hakemlerimizin de oyunu hızlandırma yönünde etki etmesi gerekiyor."



"AYRILACAK OYUNCULAR ARASINDA YER ALIYOR"



"Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık."