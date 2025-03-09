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Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 100. lig maçına çıktı

Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 100. lig maçına çıktı

Altyapısından yetiştiği 'da futbolcu olarak unutulmazlar arasına giren , teknik adamlıkta da başarılı bir grafik çiziyor.

'in 27. haftasında Corendon 'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın 13. olduğu 2021-2022 sezonundan sonra göreve getirilen Buruk, 2,5 sezonu geride bıraktı. Bu süreçte 138 resmi maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, 99 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

99 MAÇTA 81 GALİBİYET

Buruk, Alanyaspor müsabakasıyla Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100. karşılaşmasında görev yaptı.

Geride kalan bölümde ligdeki 99 maçta 81 galibiyet alan Buruk, 12 beraberlik, 6 yenilgi gördü. Okan Buruk idaresinde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da 25 maç sonunda namağlup liderlik koltuğunda oturuyor.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 100. lig maçına çıktı - 1
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