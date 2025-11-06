Okan Buruk, Galatasaray'ın hedefini açıkladı: "Bunu hep hayal ettik"

"FAZLA POZİSYON VERMEDİK"

"Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı."

"MUTLUYUM"

"İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim. Türkiye'de en yakın rakibimize 4 puan fark attık, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan yaptık. Mutluyum. Galatasaray'ın akademisinden geliyorum. Kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı benim için daha önemli."

"BELKİ HAYAL BİLE EDEMEZDİK"

"Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisi ile aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli, hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak."