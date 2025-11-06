Okan Buruk, Galatasaray'ın hedefini açıkladı: "Bunu hep hayal ettik"
06.11.2025 01:44
Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında konuk olduğu Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
Bu skorla birlikte Devler Ligi'nde üst üste 3. kez kazanan sarı-kırmızılılar, puanını da 9'a yükseltti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcının sözleri şu şekilde:
"BUNU HEP İSTİYORUZ"
"Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9 sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz. Liverpool maçıyla oyun ve öz güven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçını böyle takip etti.
"FAZLA POZİSYON VERMEDİK"
"Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı."
"MUTLUYUM"
"İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim. Türkiye'de en yakın rakibimize 4 puan fark attık, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan yaptık. Mutluyum. Galatasaray'ın akademisinden geliyorum. Kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı benim için daha önemli."
"BELKİ HAYAL BİLE EDEMEZDİK"
"Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisi ile aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli, hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak."
Galatasaraylı futbolcular, Ajax maçı sonrası galibiyeti böyle kutladı.
“SEVİYE OLARAK YUKARI ÇIKTIK”
"Liverpool'u şansa yenmedik, iyi oyunla yendik. Planlanma, inanmışlık... Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Bodo Glimt galibiyeti, Ajax galibiyeti... Bu bizim için kritik bir periyot. Bundan sonra iki galibiyet daha alırsak, ilk 8 hedeflerimiz büyüyecek. Herkesin hedefi burada önce ilk 24, sonra ilk 16, sonra ilk 8..."