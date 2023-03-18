Okan Buruk: Hakem vermediği kırmızı kartlarla maça etki etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yedikleri golün oyunun dengesini değiştirdiğini, rakibi oyuna soktuğunu belirtti.



Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini söyledi.



Rakibin geçen hafta maç oynamadığını hatırlatan Buruk, "Konyaspor, bize hazırlanarak bu maça çıktı. Buraya 14 galibiyetle gelen bir takım olarak, tekrar kazanmak için sahaya çıktık. Maça iyi başlamasak da maçın devamında attığımız gol önemliydi. Rakibimize ilk yarıda net pozisyonlar vermedik. İkinci yarıya aslında kötü başlamadık. Yediğimiz gol oyunun dengelerini değiştirdi. Rakibimizi biraz daha oyun içine soktu." diye konuştu.



"TEKRAR KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIMIZI BİLİYORUZ"



Buruk, daha çok oyuncuyla önde hücum yaparak risk aldıklarını, bu nedenle yapılan hatalarla rakibe daha çok pozisyon verdiklerini belirtti.



Maçın son bölümünde top kendilerindeyken daha sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "İyi ayaklar oyuna soktuk. Önde iki forvete döndük ama forvetlerimize sakin bir şekilde topu getiremedik. Pas tercihlerimiz yanlış oldu. Dönen toplarda da rakibimize pozisyona girme şansları verdik. Kaybettiğimiz için üzgün olsak da iyi takım olduğumuzu ve devamında tekrar kazanmaya başlayacağımızı biliyoruz." şeklinde konuştu.

HAKEME ELEŞTİRİ



Hakem Zorbay Küçük'ü de eleştiren Okan Buruk, ''Bugün oyun içerisinde geçen hafta da bunu yaşadık. Net bir kırmızı kart geçen hafta verilmeyen, bu hafta ilk yarı Dubois'in ayağına basılması vardı. VAR'dan uyarının gelmemesi, hakem Zorbay Küçük'ün, Ahmet Oğuz'u ikinci sarı karttan ilk yarıda atmaması, bugün baktığımızda hakem hataları açısından önümüze çıkan tabloydu. Maçı hiçbir şekilde buna bağlamıyoruz. Konyaspor hak ederek bir galibiyet aldı. Konyaspor'u bu anlamda tebrik etmek istiyorum, ama burada yine VAR odasından uyarı gelmedi. Geçen haftaki gibi. Bu hafta da ikinci sarı karttan Ahmet Oğuz'un net pozisyonu, Rashica'yı çekmesi ilk yarıda hakem tarafından değerlendirmedi, ama bunlar bahanelerimiz değil" diye konuştu.

Galatasaray maçında özet görüntülerini değiştirdiği iddiasına da değinen Buruk, "Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne de Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Kamuoyu olarak, MHK Başkanı Lale Orta'dan belki bir açıklama bekleyebiliriz." dedi.



PLAY-OFF AÇIKLAMASI



Buruk, 14 haftalık galibiyetin temel taşlarından birinin taraftarları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kaybedince daha çok kenetlenmeye ihtiyaç var. Her maçın ayrı zorluğu olan bir lig oynuyoruz. Lig ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Bu akşam itibariyle taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli maç arasından sonraki ilk iç saha maçı. Kendi sahamızda iki maçımız var. Bu maçları kazanarak taraftarımızla olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz. Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor."

