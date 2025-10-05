Okan Buruk: Hakemin performansından memnun değilim

Buruk, RAMS Park'ta Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç oynadıklarını belirten Buruk, "Bu maçta daha farklı bir oyun olacağını, rakibimizin topu bize bırakacağını, sahaya doğru yayılarak hücumda üretken olmamız gerektiğini biliyorduk. Davinson'un yaptığı bir dalgınlık hem rakibin onu geçmesine hem de ayağına takılarak kırmızı kart görmesine yol açtı. Beşiktaşlı oyuncuları ve Sergen hocayı da tebrik ediyorum. Planları doğrultusunda en iyisini yapmaya çalıştılar." dedi.



HAKEM YASİN KOL'UN PERFORMANSI



Okan Buruk, derbinin hakemi Yasin Kol'un performansından memnun olmadığını dile getirdi.



Hakem Yasin Kol'un 68. dakikada avantaj oynattığı ofsayt pozisyonunun ardından Galatasaray'ın atağını kestiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Geçen sene tek yenilgimiz, yine Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçtaydı. O maçın hakemi de Yasin Kol'du. Verilen yanlış bir kırmızı kart vardı. Orada Video Yardımcı Hakem (VAR) çağırmıştı. Zaten VAR çağırdığında hakemler yüzde 99 oranında sesini çıkartmıyorlar. Benzer pozisyonda Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitecek. Yasin Kol'un yaptığıyla Arda Kardeşler'in yaptığı arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Bir kez de Yunus'un atağı kesildi. Hakemin 'Oyna' dedikten sonra 3 pasın ardından pozisyona girerken düdük çalınmasıyla ilgili değerlendirme yapılacaktır. Genel olarak hakemin performansından memnun değilim. Birçok bölümde zaman geçirmelere izin verdi." diye konuştu.



Türk hakemlerin oyunu yavaşlattığını ileri süren Buruk, "Bence oyuncular hızlı oynamak istediğinde de hakemler durduruyor. Hakemler bence oyunun durmasını istiyor ve seviyor. Daha rahat ediyorlar." dedi.



"ICARDI, BEKLENENDEN ERKEN DÖNDÜ"



Okan Buruk, Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin performanslarından memnun olduğunu söyledi.



Her oyuncunun kendileri için değerli olduğunu aktaran Buruk, "Oyuncuların adaptasyonları farklı zaman alabiliyor. Kesinlikle Sane ve Icardi'nin performanslarından çok memnunum. Icardi, çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Bir sene oynamadı. Beklenenden daha erken döndü. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında tek santrforla oynadık. Galatasaray, çok farklı dizilişlerle sahada olacak." ifadelerini kullandı.



Buruk, Icardi'nin yedek kaldığı maçlarda ısınmaya çıkmamasıyla ilgili, "Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Maç öncesi yedekler küçük bir ısınma yapıyor. Bu, mecburi bir şey değil. Bazısı içeride çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Bu, çok takılınacak bir şey değil. Icardi olduğu için gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Icardi, takım kaptanımız. Her zaman takıma destek oluyor. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

SİNGO'NUN DURUMU



Sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Singo'nun arka adalesinde bir zorlanma oldu. Atılan bir uzun topa hareketlenmişti. Çok uzun sürecek bir sakatlık olmadığını düşünüyorum. Milli takıma gidecekti. Kontrolleri yapıldıktan sonra karar verilecek. Osimhen'in herhangi bir sakatlık şikayeti olmadı. Çok yorulduğu için değiştirdim." şeklinde görüş belirtti.



"İLKAY'LA ÖNEMLİ BİR SAHA İÇİ LİDERİ KAZANDIK"



Okan Buruk, yeni transfer İlkay Gündoğan'ın saha içinde takımın lideri olduğunu söyledi.



Tecrübeli futbolcunun performansını değerlendiren Buruk, "İlkay transferiyle önemli bir saha içi lideri kazandık. Hem saha içinde hem de saha dışında futbolu çok iyi bilen, arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan, maç içinde de takımı çok iyi yöneten bir oyuncu. 10 kişi kaldıktan sonra Torreira'nın dinamizmi, sertliği ve müdahaleleri çok önemli ama İlkay'ın alanları doğru kapatması rakibimize 11'e 10'da üstünlük kurmamızda en büyük etkendi. Kırmızı kart görünce Lemina'yı stopere çektim. Orta sahada Torreira ile İlkay'ın olmasını istedim. Rakip ön alan baskısı yapmayınca kalecimiz Uğurcan'ı merkezden oyuna sokarak topun bizde kalmasını sağladık. Zaman zaman Uğurcan ile topu ileri taşıdık. Net baskı gelmeyince oyunu eşitledik." diyerek sözlerini tamamladı.