Okan Buruk: Hayallerimize ulaşamadık

Galatasaray, ilk ayağında 4-1 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Asıl amacımız erken bir golle maçın havasına girmek ve rakibimizi zor duruma düşürmek istiyorduk. Golü bir türlü bulamadık. Üstüne 1-0 geriye düştük. İkinci yarının başında biraz daha iyi oynadık. Davinson'u korumak için çıkardık. Çok fazla depar atarak oynadı. Kalemize ilk gelen top gol oldu. 2-2'ye getirdik ama çok pozisyon verdik.Günay bugün çok iyi performans çıkardı. Sakatlıklar, cezalar, statü gereği yazamadıklarımız. Şanssızlıklarımız tura tutunamamamıza sebep oldu. Sevindiğimiz yan sakatlık olmaması. 3 gün arayla maçlar oynadık.

"OSIMHEN SAKATLANMASIN DİYE ÇIKARDIK"

Rakibimizin maçları ertelenmişti, daha dinçlerdi. Osimhen'in sakatlanmaması için son 10 dakika çıkardık. İlk golü bulsak belki maçın içerisine girebilirdik. Genel performans olarak kendi kalitemizin altında kaldık. Arkaya dönüp baktığımda çok önemli bizim için 5-6 tane oyuncu bekliyordu. Bu tür maçları oynayabilecek oyuncularımız olacak. Kendi sahamızda oynayacağız.

"TÜRK FUTBOLU ADINA ÜZGÜNÜZ"

Oynayan oyuncularımızı dinlendirip oynamayan oyuncularımızı hazırlayacağız. Bugün 2 maç üst üste oynayan oyuncularımız sonraki maçta daha dinç olacak. Bu sezonun en önemli maçına çıkacağız. Türk futbolu adına üzgünüz. Hayallerimize ulaşamadık."