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Okan Buruk: Hedefim 4 şampiyonluk yaşamak

Galatasaray'ın başında üst üste üçüncü kez şampiyon olan Okan Buruk, "Hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Hedefim 4 şampiyonluk yaşamak

, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından konuşan teknik direktör , "Hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak" dedi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun. Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak! Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak."

Okan Buruk: Hedefim 4 şampiyonluk yaşamak - 1
Canlı anlatım: Galatasaray, Kayserispor karşısında şampiyonluk için sahada

Canlı anlatım: Galatasaray, Kayserispor karşısında şampiyonluk için sahada

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