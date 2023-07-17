Okan Buruk: "Hedefimiz Avrupa'da kupa kazanmak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi hazırlık kampı için bulundukları Avusturya'da bir röportaj gerçekleştirdi.



MAURO ICARDI



Icardi'nin ne zaman takıma katılacağını merak eden taraftarlar için Buruk, "Burada Mauro'yu da bekliyoruz. Belli ölçüde yol alındı ama ailevi durumları da var. Icardi ile mesajlaşıyoruz. Aile çok önemli. En kısa sürede sorunlarını çözüp buraya gelmesini isteriz ama aile her şeyden önemli. Buraya kafası rahat bir şekilde gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"SON KARARI BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUMUZ VERİR"



Galatasaray'ın oyuncularına teklifler olduğunu belirten teknik adam, "Oyuncularımıza ilgi ve teklifler var. Şampiyonlar Ligi hedefimiz nedeniyle kadromuzu şu anda korumak istiyoruz. En az 3 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Boey ve Nelsson'u kadromuzda tutmak istiyoruz. Elbette teklifler var ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bu oyuncuların kadromuzda olması gerekiyor. Son kararı başkanımız ve yönetim kurulumuz verir."



"LİSTEMİZ UZUN"



Yeni sezon öncesi transfer takviyeleriyle ilgili konuşan Buruk, "Orta sahayı güçlendirmek istiyoruz. Forvet hattı için de alternatifler var. Listemizde olan, olmayan isimler medyada geçiyor. Biraz daha zamanımız var. Listemiz uzun, çalışmaya devam ediyoruz."



"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK"



Ayrıca Avrupa hedeflerinden de bahseden Okan Buruk, "Dört büyük takımın da hedefi, Avrupa'da kupa kazanmak olmalı. Şu anda Konferans Ligi var ve orasının Türk takımları için hedef olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali görebilmek de çok büyük başarı olur. Bizim hedefimiz, geçmişimizdeki gibi Avrupa'da kupa kazanmak. Galatasaray'ın genlerinde bu var."





NTV’yi sosyal medyadan takip edin