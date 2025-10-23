Okan Buruk, "Hemen puan durumuna baktık" demişti: Galatasaray'ın ilk 8 hesapları

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur için hesaplara başladı.



Liverpool ve Bodo Glimt galibiyetleriyle 6 puana yükselen sarı kırmızılar, son 16 turuna doğrudan yükselmek için ilk 8 sırayı hedefliyor.

Üçüncü haftayı averaj farkıyla 14. basamakta kapatan Galatasaray'ın, 8. sıradaki Newcastle United ile puanı aynı.

5 MAÇTAN 3 GALİBİYET GEREKLİ

Kalan 5 maçında Ajax, Union Saint Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak Okan Buruk'un ekibi, ilk 8 hedefi için bu fikstüren en az 3 galibiyet çıkarmak zorunda.



PLAY-OFF İÇİN 2 MAÇ KAZANMA YETECEK

Sarı kırmızılılar play-off bileti verecek ilk 24 içinse yolu yarıladı.



Buruk'un ekibi 2 galibiyet daha alırsa, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi garantileyecek.

