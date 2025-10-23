Okan Buruk, "Hemen puan durumuna baktık" demişti: Galatasaray'ın ilk 8 hesapları
Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükselen Galatasaray, son 16 turuna doğrudan katılmak için ilk 8 hayali kurmaya başladı. İşte sarı kırmızılıların ihtimalleri...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur için hesaplara başladı.
Liverpool ve Bodo Glimt galibiyetleriyle 6 puana yükselen sarı kırmızılar, son 16 turuna doğrudan yükselmek için ilk 8 sırayı hedefliyor.
Üçüncü haftayı averaj farkıyla 14. basamakta kapatan Galatasaray'ın, 8. sıradaki Newcastle United ile puanı aynı.
5 MAÇTAN 3 GALİBİYET GEREKLİ
Kalan 5 maçında Ajax, Union Saint Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak Okan Buruk'un ekibi, ilk 8 hedefi için bu fikstüren en az 3 galibiyet çıkarmak zorunda.
PLAY-OFF İÇİN 2 MAÇ KAZANMA YETECEK
Sarı kırmızılılar play-off bileti verecek ilk 24 içinse yolu yarıladı.
Buruk'un ekibi 2 galibiyet daha alırsa, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi garantileyecek.
"PUAN DURUMUNA BAKTIK"
Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Maç bittiği anda Şampiyonlar ligi'ndeki puan durumuna baktık. Onu bir görmek istedik. Buradaki hedefimizin ilk 8 olması gerekiyor. Önemli başarı yakaladık." demişti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
- Etiketler :
- Spor
- Şampiyonlar Ligi
- Futbol