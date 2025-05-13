Okan Buruk: İki kupayı almak için gereken mücadeleyi göstereceğiz

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın için motive olduklarını ve kupayı kazanmak istediklerini söyledi.



"BU HAFTA İKİ KUPAYI BİRDEN ALMA DURUMUMUZ VAR"



Trendyol Süper Lig'de son maçlarını Trabzonspor'a karşı yaptıklarını belirten Buruk, "Cumartesi günü birbirimizi biraz daha tartmış olduk. Çok başa baş bir maç oldu. İlkyarı Trabzon’un pozisyonları, ikinci yarı da üstün performansı ile bizim kazandığımız bir maç oldu. Yarın da çok önemli bir maç var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz çok istekli, zor bir maç olacak. Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz." dedi.



"YETERİNCE DİNLENDİK, PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"



Takımın son durumu ile ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız. Final maçı her iki takım için de önemli. Bu ortamlarda her iki takım da kolay motive olabiliyor. O nedenle bir de motive bir şekilde maça odaklanmak istiyoruz. Kendi oyun anlayışımız var ama rakibin durumuna göre de planlar yaptık ve maç içerisinde de yapıyoruz. Mücadele gücü yüksek, oyun adına da zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor da takım olarak ve özellikle hücum anlamda iyi bir takım. Biz de aynı şekildeyiz, iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



"ÇOK GÜZEL BİR STATTA OYNAYACAĞIZ"



Maçın oynanacağı Gaziantep Stadı ile ilgili de konuşan Buruk, "Gaziantep’te daha önce 1 yıl çalışmıştım. O yüzden burada oynamak benim için önemli. Umarım yarın güzel bir maç olur. Ve kazanan taraf biz oluruz. Çok güzel bir statta oynayacağız. Ben buradayken stat yapım aşamasındaydı" ifadelerini kullandı.