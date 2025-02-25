Okan Buruk ile Jose Mourinho, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle disipline sevk edildi.



Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, "saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle disipline gönderildi.