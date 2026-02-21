Okan Buruk iptal edilen gole isyan etti, "Futbol adına utançtır"

Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup oldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Nizami bir gol attık. 2026 yılında bu gole ofsayt vermek ve VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Federasyon ve MHK başkanımızın gerekli kararı alacağını düşünüyorum. Bu gole ofsayt vermek futbol adına utançtır. Ama Konyaspor galibiyeti hak ederek kazandı.

Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik

Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor."